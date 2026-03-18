Удар було завдано дроном-камікадзе

Ввечері у середу, 18 березня, російські війська атакували енергетичний об’єкт поблизу Нововолинська у Волинській області, що призвело до перебоїв з електро- та водопостачанням. Про це повідомили міський голова Нововолинська Борис Карпус та очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк.

За попередніми даними, внаслідок влучання було пошкоджено енергооб’єкт, через що частина громади залишилася без світла. Також зафіксовано перебої з водопостачанням.

Карпус зазначив, що пошкодження є значними, а на місці удару виникла пожежа. Наразі там працюють екстрені служби.

«Можуть бути перебої з водопостачанням. Запускаємо генератори. Частина котелень працюватиме на мінімальному рівні. Розгортаємо роботу пунктів незламності», – додав він.

Очільник ОВА уточнив, що удар було завдано дроном-камікадзе типу «Шахед». Без електропостачання залишилися понад 30 тис. абонентів в одному з районів області.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські військові завдали ударів по Нововолинській громаді на Волині. Під удар тоді потрапила високовольтна підстанція.