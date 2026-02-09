Росіяни атакували місто вдруге за кілька днів

У ніч на понеділок, 9 лютого, російські окупанти завдали ударів по Нововолинській громаді на Волині. Під удар потрапила високовольтна підстанція, є значні пошкодження, повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Про рух БпЛА на Волинь у пресслужбі Повітряних Сил повідомили близько 02:30. Згодом в області лунали вибухи.

За словами Карпуса, росіяни вдруге за кілька днів атакували енергообʼєкт біля Нововолинської громади. Міський голова повідомив, що на місці вибухів працюють рятувальники.

«Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює», – написав Карпус.

Внаслідок атаки у Нововолинську та прилеглих населених пунктах відсутнє світло у 80 тис. абонентів. Водопостачання у місті подається від електроенергії, а очисні споруди перевели на генератори. Деякі котельні у місті також перейшли на генератори. За словами Бориса Карпуса, палива для належного опалення міста є.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого під час масованої атаки на захід України росіяни також атакували Нововолинську громаду. Тоді було влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська. Через це у місті виникли проблеми з енергопостачанням.