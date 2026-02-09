Музей науки на вул. Стрийській буде цікавий не лише юним дослідникам, а й дорослим

Дозвілля із дітьми потребує особливого плану, щоб цікаво та пізнавально провести час. У Львові є безліч варіантів від вистав для найменших до походів у музеї чи океанаріум. Пропонуємо добірку подій, куди можна піти із дітьми у Львові із 9 по 15 лютого.

У вівторок, 10 лютого, у Першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва відбудеться вистава «Маленька Баба-Яга» для діток від семи років. Деталі та вартість.

13, 14 та 15 лютого у Львівському театрі ляльок відбудеться вистава «Стук-грюк» для діток до трьох років. Завдання вистави – допомогти малюкам познайомитися з навколишнім світом. У легкій, доступній формі, з використанням різних кольорів, фактур і рухів, можна зацікавити дитину і заохотити її до пізнання. Деталі та вартість.

У суботу, 14 лютого, у Львівському театрі ляльок відбудеться вистава «Злякати(ся) монстрика» для діток від 6 до 10 років. У формі театрального інтерактиву діти матимуть змогу створити власного «Монстрика» – втілення свого страху – і власне «Щастя», яких вони оживлять та спробують зрозуміти через гру. Деталі та вартість.

У суботу, 14 лютого, у Львівському театрі ляльок буде показ лялькової вистави за мотивами народної казки «Коза-дереза». Деталі та вартість.

У неділю, 15 лютого, діток дошкільного та молодшого віку запрошують на виставу Театру ОКО «Містер Хаос» – Рудий Кіт бешкетник влаштує незвичайну школу, в якій кожен навчиться чомусь новому. Деталі та вартість.

У неділю, 15 лютого, У Львівському обласному театрі ляльок відбудеться дитяча вистава «Витівки Лиса Микити» за мотивами казки Івана Франка. Деталі та вартість.

У кіно зараз можна подивитись «Зоотрополіс 2», фільм «Вполювати мишу. Різдвяна бійка» та мультфільм «Чарлі суперпес». З підлітками можна переглянути фільм «Ну мам» (12+). Деталі дивіться на сайтах кінотеатрів.

Діткам також може бути цікаво відвідати львівський океанаріум, що розташований на проспекті Тараса Шевченка у центрі Львова. Деталі.

Музей науки на вул. Стрийській буде цікавий не лише юним дослідникам, а й дорослим. Це інтерактивний простір площею 2200 м², який допомагає пізнати світ, в якому ми живемо, завдяки дослідам та взаємодії. Деталі.

Дізнатись, як тварини та рослини пристосовуються до різних умов середовища, почути історію відкриття Антарктиди та української станції «Академік Вернадський». Все це можна зробити у Державному природознавчому музеї, який працює із середи по неділю. Деталі.