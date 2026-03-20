Школярі не зможуть користуватися телефонами навіть на перервах

З нового навчального року у Польщі заборонять користуватися мобільними телефонами школярам до 15 років. Про це заявила міністерка освіти Польщі Барбара Новацька, повідомляє «Освіторія».

Заборона стосується учнів початкової шкільної освіти. У Польщі це 8 навчальних класів для учнів від 7 до 15 років. Діти не зможуть користуватися мобільними телефонами протягом всього перебування у школі – на уроках і перервах. Винятком може бути навчальний процес за рішенням учителя, але це не має стати нормою.

На думку очільниці польського міністерства освіти, таке обмеження зменшить залежність дітей від інтернету та шкідливого контенту. На замовлення польського МОН провели «Діагностику молоді 2026». Із проведеної діагностики випливають такі висновки:

71% підлітків вважають себе залежними від телефонів;

60% відчувають хронічну втому;

73% дітей віком 12–14 років знають, де знайти порнографію в інтернеті;

26% дітей віком від 7 до 12 років мали контакт з порнографією;

44% осіб віком 13–16 років не знають, як відрізнити правду від брехні в інтернеті;

47% натрапляли на шкідливий контент у соцмережах.

Польська міністерка Барбара Новацька також додала, що вже зараз школи мають можливість обмежувати користування учнями мобільними телефонами. Понад 50% шкіл в останні роки вже запровадили такі правила.

Тим часом у школах України забороняти смартфони поки не планують. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий у відповідь журналістам повідомив, що такі законодавчі кроки не є в пріоритеті МОН. Він зазначив, що окремі школи в Україні можуть самостійно впроваджувати власні правила щодо телефонів, узгодивши це з батьками та учнями. Але загальнонаціональної заборони поки не передбачається.

Нагадаємо, першою країною ЄС, яка запровадила повну заборону соціальних мереж дітям до 15 років, стала Данія. Першою заборонила соцмережі підліткам до 16 років Австралія.