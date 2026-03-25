Анатолій Цьось обіймає посаду ректора ВНУ ім. Лесі Українки з 2020 року

Ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Торік посадовець придбав новий автомобіль Volkswagen Tiguan за 2,6 млн грн.

Як вказано у декларації, яку оприлюднили на сайті НАЗК, у 2025 році Анатолій Цьось заробив на посаді ректора та професора Волинського національного університету ім. Лесі Українки 1 042 520 грн. Окрім того, він отримав 1 314 801 грн від Університету гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в польському Ченстохові, де працює за сумісництвом.

Також у декларації зазначено, що посадовець отримав 284 386 грн роялті від ВНУ ім. Лесі Українки. Окрім цього, він задекларував понад 6 тис. грн інших доходів – зарплату та виплати за цивільно-правовими договорами з кількох закладів освіти.

Ще 1 тис. грн виплат він отримав від Волинської обласної організації профспілки працівників освіти і науки, а 549 226 грн задекларував як дохід від відчуження рухомого майна. Загальний прибуток Анатолія Цьося у 2025 році склав майже 3,2 млн грн.

Дружина ректора Оксана Цьось задекларувала 273 249 грн доходу від викладацької діяльності у ВНУ ім. Лесі Українки. Також вона отримала 10 тис. грн за сумісництвом у Волинській обласній малій академії наук.

Ректор університету зазначив, що зберігає готівкою 5 тис. доларів і 7 тис. євро. Водночас він оформив кредит на 1,2 млн грн, з яких протягом року погасив понад 105 тис. грн. Наразі сума боргу становить близько 1,16 млн грн. Кредит забезпечений заставою автомобіля.

З нерухомості посадовець вказав недобудову та дві земельні ділянки в селі Любохини Ковельського району загальною площею 1870 м², а також одну ділянку в селі Липини Луцького району площею 1992 м². Оксана Цьось володіє будинком у селі Липини (218,5 м²) та квартирою в Луцьку (44,4 м²), яку придбала у 2016 році за 149 800 грн.

Торік Анатолій Цьось придбав автомобіль Volkswagen Tiguan 2025 року випуску за 2,6 млн грн. Водночас на його дружину з 2024 року зареєстрований ще один транспортний засіб – Subaru Outback 2013 року випуску вартістю 208 тис. грн.

Додамо, що 60-річний Анатолій Цьось обіймає посаду ректора ВНУ ім. Лесі Українки із січня 2020 року. До того упродовж 14 років він був проректором з адміністрування та розвитку у тому ж навчальному закладі.