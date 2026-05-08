Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (КНУ) скасували заборону на використання телеграму у внутрішній комп’ютерній мережі. Про це 8 травня повідомило «Суспільне» з посиланням на указ першого проректорка Миколи Погорецького.

Указ ухвалили через звернення студпарламенту університету. Заборона на використання месенджера через університетські мережі діяла з 11 листопада 2024 року і розповсюджувалась не тільки на навчальні корпуси, а й на гуртожитки закладу вищої освіти.

«З 11 листопада 2024 року наказом тодішнього ректора КНУ Володимира Бугрова було запроваджено заборону на використання Telegram для співробітників Університету. Згодом ці обмеження торкнулися і студентів – у гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований. Після звернення Студпарламенту до нової адміністрації Університету питання було переглянуто. І вже сьогодні підписано наказ про зняття відповідних обмежень», – написав ввечері 7 травня Студентський парламент КНУ.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2026 року Міносвіти звільнило ректора КНУ Володимира Бугрова через завершення терміну контракту, раніше його судили за недостовірне декларування. До проведення виборів в.о. ректора є Валерій Копійка.

Нагадаємо, військовим, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури забороняли встановлювати та використовувати телеграм на службових пристроях.