У КНУ ім. Тараса Шевченка заборонили месенджер Telegram

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 11 листопада заборонять використовувати месенджер Telegram. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив Інститут масової інформації із посиланням на центр комунікації навчального закладу.

«Тема закриття Telegram проговорюється в Україні не вперше. Нині актуальність і реальність цього досягла своєї вершини. Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України ухвалив рішення про обмеження використання месенджера Telegram», – йдеться у дописі на Facebook-сторінці університету.

Поки Telegram ще працює у Telegram-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка проводять опитування щодо того, який інший месенджер або соцмережу оберуть користувачі надалі. Проте, як повідомляє Інститут масової інформації, у гуртожитках університету Wi-Fi вже не підтримує месенджер.

До слова, згідно з опитуванням, яке проводила соціологічна група «Рейтинг», месенджер Telegram є основним джерелом інформації для 47% українців.

Нагадаємо, 19 вересня військовим, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати та використовувати Telegram на службових пристроях. Начальник ГУР Кирило Буданов пояснив, що за допомогою Telegram окупанти можуть визначити геолокації користувачів та скоригувати ракетні удари.

7 жовтня голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що користування месенджером Telegram також вирішили обмежити у Верховній Раді.