Для 47% українців Telegram є основним джерелом інформації

За даними соціологічної групи «Рейтинг», месенджер Telegram є основним джерелом інформації для більшості українців. Про це свідчить опитування, яке соціологи провели у вересні 2024 року.

Як зазначає соціальна група «Рейтинг», для 47% опитаних найпопулярнішим джерелом інформації є месенджер Telegram. На другому місці опинився відеохостинг YouTube – звідти беруть інформацію 26% респондентів. Третє місце у рейтингу зайняв «Єдиний марафон новин» – 21%. Далі рейтинг джерел розподілився таким чином:

розповіді очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва – по 19%);

Інші телевізійні канали, які не є частиною «Єдиного марафону новин» (16%);

українські онлайн-медіа (15%);

міжнародні ЗМІ (14%).

Водночас 53% опитаних вважають основним джерелом дезінформації соціальні мережі, ще 35% респондентів вважають дезінформаційними месенджери, у тому числі і Telegram. Ще 32% людей назвали телебачення джерелом неправдивої інформації.

«89% респондентів вважають дезінформацію серйозною проблемою, серед яких 56% вважають її дуже серйозною, а 33% – скоріше серйозною. Лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною», – йдеться у повідомленні.

Опитування тривало з 24 по 29 вересня 2024 року. Його проводили методом Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Участь в опитуванні взяли дві тис. людей старше 18 років (за винятком тимчасово окупованих територій).

Нагадаємо, 19 вересня військовим, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати та використовувати Telegram на службових пристроях. За словами начальника ГУР Кирила Буданова російські спецслужби мають доступи навіть до видалених повідомлень у месенджері. Крім того, за допомогою Telegram окупанти можуть визначити геолокації користувачів та скоригувати ракетні удари.