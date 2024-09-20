В Україні обмежили використання месенджера Telegram

Військовим, держслужбовцям та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати та використовувати Telegram на службових пристроях. Таке рішення ухвалили під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, яке відбулося у четвер, 19 вересня.

«З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов повідомив, що російські спецслужби мають доступи до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їхніх персональних даних.

«Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки», – зазначив Кирило Буданов.

Представники СБУ та Генштабу ЗСУ також зазначили, що росіяни використовують Telegram для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення. Також за допомогою месенджера окупанти можуть визначити геолокації користувачів та скоригувати ракетні удари. Враховуючи всі ці аргументи, під час засідання вирішили обмежити використання Telegram для українських державних та військових службовців.

Наголошується, що виняток становитимуть лише ті люди, для яких використання Telegram є частиною службових обов'язків.