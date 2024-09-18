Інформацію про теракти поширювали в анонімному Telegram-каналі

У середу, 18 вересня, правоохоронці заблокували анонімний Telegram-канал, який мав понад 2500 учасників, і поширював інформацію про теракти у львівських школах. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що поліція посилить безпеку біля навчальних закладів. У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ розповіли, що сторінку адміністрували з території Росії.

«На момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2500 учасників. Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень», – повідомили у пресслужбі МВС.

Зазначимо, що інформацію про теракти поширила низка місцевих Telegram-каналів та сайт «Варта-1».

На інцидент також відреагував міський голова Львова Андрій Садовий й розповів, що 18 вересня правоохоронці посилять безпеку біля шкіл. До навчальних закладів зможуть увійти працівники, батьки та учні.

«Давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи. Ми ж із вами фіксуємо те, що бачимо. Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста. Сьогодні вночі невідомі підпалили одразу вісім об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру “Дзвін”. Далі в анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози», – написав Андрій Садовий.

Він закликав лідерів громадської думки долучитися до обговорень про доцільність користування Telegram.

Нагадаємо, що у ніч на 18 вересня у Львові зафіксували вісім умисних підпалів. Зокрема, вщент згорів кінотеатр «Дзвін», що на вул. Шептицьких, 45. Раніше, 16 вересня, 28-річний чоловік розтрощив кав'ярню у центрі Львова.