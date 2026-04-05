Ієромонах зі Львівщини встановив 18-й рекорд України з жиму лежачи
Ієромонах зі Львівщини встановив 18-й рекорд України з жиму лежачи. Про це у неділю, 5 квітня, Макарій Дутка повідомив на своїй Facebook-сторінці. Також він закликав допомогти зібрати гроші для двох хлопчиків зі Львівщини з м’язовою дистрофією Дюшена.
«Нині встановили з моїм тренером Павлом Зіньком 18 рекорд України з жиму лежачи у Всеукраїнській федерації пауерліфтингу UPC», – написав Макарій Дутка.
Як ієромонах уточнив у коментарі ZAXID.NET, він вижав 215 кг при власній вазі 76 кг. Відбулося це в Києві.
Макарій Дутка зазначив, що зробив це, щоб допомогти зібрати гроші на лікування двох хлопчиків – семирічного Богдана Ільківа та чотирирічного Марка Гладиша зі Львівщини.
«Вже другий рік поспіль всі жителі Львівської області та поза її межами борються з мʼязовою дистрофією Дюшена цих дітей. Залишається зібрати кожному по 15 млн грн. Сума і велика, але не захмарна», – додав Макарій Дутка.
Зазначимо, Макарій Дутка регулярно збирає гроші на допомогу військовим. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив ієромонаха відзнакою «Золоте серце».
Реквізити для допомоги:
- Pay pal: Mykola Dutka makariyuniv@gmail.com;
- 5457082527545474 Микола Дутка;
- посилання на банку ПриватБанку;
- 4441114429841834 Микола Дутка;
- посилання на банку Monobank.
Реквізити для допомоги на рахунки мами Богданка Ільківа:
- 4441111121499127;
- посилання на банку Monobank;
- 4149497524995083 ПриватБанк;
- kazakovatanya55@gmail.com PayPal.
Реквізити для допомоги Маркові Гладишу:
БО ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ
АТ КБ ПриватБанк
Номер рахунку UA16 305299 00000 26000031042632
ЄДРПОУ/ІПН 41411833
Призначення платежу: Благодійний внесок На лікування Марка Гладиша
Банк: ПАТ Кредобанк МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833
рахунок UA913253650000026008011024214
Призначення : благодійний внесок для Марчика Гладиша
Картка ПриватБанку
5169 3305 2176 1400