Ієромонах Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дутка нещодавно за один день встановив два нові рекорди із жиму штанги лежачи. Все своє життя він присвятив служінню Богу, окрім того, активно в своїх соцмережах збирає гроші на ЗСУ. ZAXID.NET завітав до Свято-Успенської Унівської лаври й поспілкувався із монахом.

***

У Свято-Успенському монастирі Унівської лаври отець Макарій Дутка проживає майже 30 років.

«Я вступив до Унівської лаври в 1998 році. Я вчився у Львівській духовній семінарії. Мені хотілося цілковито бути відданим Богові, тобто посвятити все своє життя на цілковите служіння Богові», — каже монах.

Служіння Богу для о. Макарія в особистому житті полягає в служінні ближньому.

«Я називаюся хрещеним ім'ям – Микола. Це ім’я я, напевно, отримав не просто так. Так по житті ставалося, що я від самого дитинства, відколи я вже мав свідомий розум, дуже любив когось вітати, щось дарувати, допомагати. І воно так в мене по житті залишилося», – розповідає монах.



Пауерліфтингом почав професійно займатися у 2016 році.

«Вже в червні я поїхав на чемпіонат Євразії, там захистив звання кандидата в майстри спорту. Відтоді вже почалася моя така спортивна кар'єра, я перейшов всі рівні від аматора до професіонала. Але самотужки ще займався з 2012 року до 2016», – додає Макарій Дутка.



Створити спортзал в лаврі запропонував о.Макарію один з монахів.

«Я був не надто прихильник спортзалу, я думав, що таке бажання прийшло сьогодні, за два-три місяці воно пропаде і той спортзал буде пустувати. Але не так сталося, як я думав. Ми створили цей спортзал і я став тим, хто найбільше почав до нього заходити», – пригадує монах.

Особистим тренером Макарія Дутки є львівський спортсмен – Павло Зінько.

«Маю таке щастя. І, напевно, ласку від Бога, що він до мене приїжджає вже чотири роки поспіль, всі роки війни, кожного вівторка і кожної суботи – без пропусків. Ми проходимо з ним таке максимальне навантаження, працюємо з великими вагами, тому що моя вправа, на якій я спеціалізуюся, це є жим лежачи, бенч-прес. І я не можу без асистента. Я і в класичному жимі роблю цю вправу, але також і в такому спеціальному екіпіруванні», – каже отець Макарій.

Макарій Дутка загалом встановив вже 14 рекордів України. Востаннє – встановив одразу два в один день.

«Я розумів, що в мене буде велика відповідальність, коли я поїду на змагання 19 жовтня. Я дуже ретельно два місяці готувався до тих змагань, я хотів їх дуже виграти, я про це молився, думав. Це були два рекорди по жиму лежачи. В категорії до 78 кг я їх встановив. Перший рекорд – 212,5 кг. Вони мені досить добре далися. Я його присвятив митрополиту Андрею Шептицькому. Він є покровителем нашої Унівської лаври. Він її створив. Також я завжди стараюся, що мої змагання мали стосунок і до військових. То другий, кращий результат, 215 кг, я присвятив нашим захисникам та захисницям», – розповідає пауерліфтер.

Зараз спортсмен має понад 30 медалей. Однак – не всі змагання вдається вигравати.

«Тренер в мене вкладає дуже багато свого часу, енергії, віри в мене. І коли я програю, то я не тільки соромлюся перед собою, а мені навіть перед тренером незручно. Тому, я вважаю, що коли я виграю на змаганнях, це мене ще більше підсилює», – ділиться о. Макарій.

«Останній рік і шість місяців я займаюся волонтерською справою, збираю мільйони. Мене в соціальних мережах всі знають, що монах, який збирає мільйони на дрони. На цей час я збираю загалом 73 млн грн. Я щасливий, що можу щось зробити для нашої армії», – наголошує монах.

Зібр грошей для військових розпочався завдяки спорту.

«Коли я виграв чемпіонат України минулого року, це був, здається, восьмий мій рекорд, я подумав, що потрібно щось зробити так, щоб мої успіхи в спорті принесли результат для армії. І я сказав людям, що замість похвали, який я молодець, я закликав зробити донати на Збройні сили України», – розповідає Макарій Дутка.

Монах допомагає усім, хто до нього звертається.



«Частину зібраних грошей я виділяю на благодійний проєкт “Пташки перемоги”, вони вже мають свою дорогу, є своя команда, дуже легко відбувається закупівля дронів, передача дронів військовим. І я також працюю адресно, тому що я не можу відмовити дружинам, мамам, самим військовим», — говорить монах.

Макарій Дутка наголошує, що спорт допомагає йому підсилювати збори для ЗСУ.



«Я розумію, що мені вже 48 років і цей спорт треба вже поволі буде залишати. Але оскільки мені йде результат і це допомагає підсилювати збори для військових, то я тримаюся заради цього», – каже Макарій Дутка.

Монах каже – щасливий там, де він є. Щасливий жити в Свято-Успенській Унівській лаврі, це найкраще для нього місце на землі.