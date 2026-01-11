Під час комбінованих повітряних ударів по Україні на початку року російські війська вперше використали новий ударний безпілотник «Герань-5». Про це 11 січня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, довжина безпілотника становить 6 м, а розмах крил – до 5,5 м.

Ударний російський безпілотник «Герань-5» (Візуалізація розвідки)

«На відміну від попередніх модифікацій лінійки “Герань”, апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації «Комета», трекеру на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/4G модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на «Герань-3», проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, а заявлена дальність ураження – близько 1 000 км.

«Як і у випадку з попередніми “Геранями”, цей БпЛА складно вважати власною розробкою Російської Федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar», – пояснюють військові.

За наявною інформацією у розвідки, росіяни також опрацьовують варіанти застосування «Герань-5» з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу «повітря-повітря» Р-73 для протидії українській авіації.

Раніше повідомлялось, що українські військові виявили «шахед», оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом «Ігла». Імовірно, росіяни могли встановити нове озброєння на дрон для протидії українській авіації.