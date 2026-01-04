«Шахед», до якого був прикріплений ПЗРК «Ігла»

На російському «шахеді» вперше виявили переносний зенітно-ракетний комплекс. Ймовірно, його встановили для протидії українській авіації. Про це у неділю, 4 січня, повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний «Флеш».

За словами фахівця, ударний безпілотник з ПЗРК виявили 4 січня. Він був обладнаний камерою і радіомодемом.

«Запуск ракети здійснюється пілотом дрона, який керує ним з території Росії. Прошу пілотів армійської авіації взяти до відома появу нової загрози. Слід уникати підходу до шахеда зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі», – написав він.

Переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) призначені для знищення низьколітаючих повітряних цілей: вертольотів, літаків, безпілотників та крилатих ракет.

Доповнено о 21:42. Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis перехопили російський «шахед» оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом.

«Екіпажу батальйону Darknode вдалось збити “шахед”, який становив загрозу авіації України. Триває дослідження тактики застосування нової зброї противника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також на початку січня українська протиповітряна оборона виявила російський ударний безпілотник типу «шахед», оснащений інфрачервоним прожектором, який має засліплювати прилади нічного бачення українських пілотів.