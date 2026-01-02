Російський дрон типу «шахед» з встановленими інфрачервоними діодами

Українська протиповітряна оборона виявила російський ударний безпілотник типу «шахед», оснащений інфрачервоним прожектором, який має засліплювати прилади нічного бачення українських пілотів. Про це в п’ятницю, 2 січня, повідомив голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов та опублікував фото модернізованого дрона.

«Уперше таке бачу на “шахеді”. Це ІЧ (інфрачервоний прожектор) для засліплення зенітних дронів і авіації. Ворог продовжує працювати над контрзаходами», – написав Бескрестнов.

Водночас за даними порталу «Мілітарний», такі модифікації насамперед спрямовані проти пілотів українських вертольотів, які залучаються до перехоплення російських ударних та розвідувальних дронів, оскільки сучасні військові прилади нічного бачення здебільшого мають вбудований захист від подібного засліплення.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на житлових будинках у Білорусі встановлюють обладнання, яке допомагає наводити дрони-камікадзе Shahed для атак на об’єкти на заході України.