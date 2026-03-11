Львівська компанія «Горизонти» розроблятиме нове родовище на Львівщині

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький та його партнер – чесько-швейцарський підприємець Карел Комарек отримали дозвіл на видобування нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, що розташоване у Львівській області. Їхнє газовидобувне підприємство «Горизонти» викупило компанію, яка володіє дозволом на видобувні роботи на цій нафтогазоносній площі, у колишнього народного депутата та латифундиста Івана Мірошніченка.

Львівське ТзоВ «Горизонти» стало власником київського ТзОВ «Українська незалежна геологічна компанія» (УНГК) торік у грудні, про це свідчать зміни в структурі власності у профілі компанії на порталі YouControl. УНГК з 2015 року була власницею спеціального дозволу на видобуток нафти і газу на Південно-Залужанському родовищі, яке розташоване в межах Дрогобицького та Самбірського районів.

Основною корисною копалиною родовища є природний газ (до 95% метану). Згідно з даними Атласу родовищ нафти і газу України, воно вважається середнім за розмірами та належить до Передкарпатської нафтогазоносної області.

Компанія «Горизонти» вже володіє кількома дозволами розробку та видобуток вуглеводнів у Львівській області, зокрема Берегівського газового родовища, Гірського газового родовища, Тинівського газоконденсантного родовища, вивчення Південно-Гірської і Бунівської площ тощо.

Власниками ТзОВ «Горизонти», згідно з даними платформи YouControl, є один з найбагатших в Україні бізнесменів, батько чинного голови Львівської обласної державної адміністрації Зіновій Козицький та його партнер – один із найбагатших громадян Чехії Карел Комарек (податковий резидент Швейцарії). Бенефіціари мають частки у компанії 20% та 80% відповідно.

Угода про продаж була непублічною, тому інформації про вартість покупки компанії з ліцензією на видобуток вуглеводнів у відкритому доступі немає. Для порівняння – у грудні 2025 року на аукціоні Державної служби геології та надр компанія Козицького і Комарека «ГБЛ-1» придбала ліцензію на роботи на Острівській площі (газ, нафта, конденсат) на Львівщині за 555 млн грн. Тоді ж у грудні Держгеонадра продала на торгах право видобутку вуглеводнів на ще одному родовищі на Львівщині – Любінецькому – за 110 млн грн, ліцензію купило київське «Газ-МДС» з орбіти колишнього топменеджера «Нафтогазу» Олександра Кацуби.

ТзОВ «Українська незалежна геологічна компанія» було засноване у жовтні 2015 року, а вже у грудні 2015-го отримало від Державної служби геології та надр ліцензію на розробку Південно-Залужансько площі. Компанія на торгах запропонувала за родовище 607,74 тис. грн при стартових 567,74 тис. грн. Ліцензія є чинною до 2035 року.

За понад 10 років в УНГК багато разів змінювалися керівники та власники, йдеться в профілі компанії на платформі Vkursi. На момент отримання спецдозволу на розробку її контролювали менеджери з орбіти президента групи компанії «Укренерго» та депутат Львівської обласної ради 5 скликання Тараса Керницького та менеджери групи «Приват» Ігоря Коломойського та партнерів.

Проте 2019 року бенефіціарами компанії були вже інші особи – компанія «Вок Енерджі Корп.» (США) мала 20%, Василина Лоневська – 20%, «Онвіка Інвестмент Лтд» (Кіпр) – 40%, Уляна Бровчук – 20%.

У 2023 році до кола власників долучився український бізнесмен Іван Мірошніченко – колишній народний депутат протягом 2014-2019 рр. (фракція«Самопоміч») та член парламентського комітету з аграрної політики. У медіа його називали «аграрним кардиналом». У 2000-х роках підприємець був представником іноземних агарних корпорації Cargill»та «Нобл Ресорсіз» в Україні та одним з керівників «Української зернової асоціації». Наразі він є бенефіціаром групи компаній «Агродар ЛТД (Зернарі)», що має земельний банк 15 тис. га у Кіровоградській та Черкаській областях.

У грудні 2025 року, перед продажем УНГК, її кінцевими власниками залишалися Іван Мірошніченко та львів’янка Василина Лоневська. Підприємиця у 2012-2014 роках була помічницею народного депутата Михайла Головка (ВО «Свобода»). Також у 2020-2021 рр. спільне володіння майном з нею декларував екснардеп Олег Осуховський (ВО «Свобода»), йдеться в профілі підприємиці на YouControl.

Згідно з даними фінзвітності за 2025 рік, УНГК отримала 518 тис. грн збитку, активи компанії становили 20,43 млн грн, борги – 15,29 млн грн.