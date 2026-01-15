Власники галереї ZAG та офісного центру викупили сусідній будинок для розширення бізнесу

Компанія з родинної групи Зіновія Козицького отримала у власність житловий будинок із понад 20 квартирами у центральній частині Львова – на вул. Шота Руставелі, впритул до їхньої Zenyk Art Gallery (ZAG). Фірма викупила всі квартири у мешканців, у її планах – побудувати замість старої будівлі сучасний бізнесовий та артцентр.

Йдеться про двоповерхову житлову будівлю на Штилерівці – це будинок №5 на вулиці Шота Руставелі, побудований у першій половині ХХ століття. У ньому розміщувалися понад 20 квартир – це три- і двокімнатні квартири, а також однокімнатні кавалєрки, усі без вигод. Туалет та кухня – загальні на поверсі. Сама будівля культурної цінності не мала, до її фасаду мешканці прибудували собі балкони як додаткову житлову площу.

Нині будинок пустує, у дворі робітники поскладали демонтовані з квартир двері та інше начиння. Торець будинку закриває банер Zenyk Art Gallery – мистецької галереї, що розташована по сусідству у будівлі №7. Це пов’язано з тим, що у житлової будівлі фактично змінився власник. За даними ZAXID.NET, квартири у цьому будинку викупила компанія з групи львівського мільйонера Зіновія Козицького ТзОВ «Нордік-Буд». Нині на нього, згідно з даними платформи Vkursi, записані 22 квартири у будівлі №5, а також сусідній гараж. Купівля-продаж нерухомості та подальша її реєстрація за компанією відбувалася протягом 2023-2024 рр. Окрім того, 2024 року було зареєстроване ОСББ «Шота Руставелі 5», яке очолив один з менеджерів родинного бізнесу Козицьких Роман Сав’як. Об’єднання розпоряджається приміщеннями загального користування у будівлі.

Подвір'я будинку №5 на вул. Руставелі у 2016 році. Фото Вікіпедія/MSha

У компанії «Нордік-Буд» редакції письмово повідомили, що у їхніх планах – побудувати замість старої будівлі багатофункціональний бізнес-артцентр. Нині ця ідея «перебуває на початковому передпроектному етапі». Водночас у компанії відмовилися оприлюднили суму, яку вони витратили на придбання квартир. Згідно з даними ЛУН, нині ціни на квартири з ремонтом та вигодами в австрійських будинках на цій вулиці стартують від 140 тис. доларів (тут і тут).

«За результатом досягнутих домовленостей між товариством та власниками квартир були укладені та нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості. Умови таких договорів (зокрема щодо ціни, порядку розрахунків тощо) є конфіденційними», – йдеться в письмовому коментарі керівника ТзОВ Любомира Башинського. Він зазначив, що «Нордік-Буд» викупило 23 квартири за цією адресою.

«Перемовини щодо придбання квартир відбувались індивідуально з кожним власником окремо. Основним завданням було забезпечити гідні майбутні житлові умови кожного мешканця з будинку на Шота Руставелі,5, адже колишнє помешкання було у незадовільному стані», – зазначив директор ТзОВ.

Щодо проєкту бізнесового центру, термінів побудови та планованих інвестицій у «Нордік-Буд» заявили, що наразі не мають деталей «у зв’язку з відсутністю остаточно прийнятого рішення щодо концепції запланованого об’єкта».

У сусідньому будинку на вул. Шота Руставелі,7, розташована галерея Zenyk Art Gallery та офіси групи компаній «Західнадрасервіс», що належить Зіновію Козицькому та його родині. Також група орендує комунальну земельну ділянку 8,9 соток під парковку. Разом із будівлею №5 бізнес отримав також прибудинкову територію, проте наразі вона не оформлена.

Раніше на цей будинок претендував Квартирно-експлуатаційний відділ Міністерства оборони. У 2017 році військовий прокурор подавав позов до міської ради з вимогою надати дозвіл на відведення землі під будинком для потреб оборони. У документах будинок №5 був позначений як військове містечко №18. Проте провадження у справі було закрито через примирення сторін. «Львівська газета» у 2007 році писала, що за австрійських часів цей будинок був військовим.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, львівський бізнесмен Зіновій Козицький – один з найбагатших в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені у енергетиці. Це група «Західнадрасервіс», що займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природного газу, та група «Еко-Оптіма», яка працює в альтернативній енергетиці (сонячні, вітрові та гідроелектростанції, системи накопичення енергії тощо). Також його компанії працюють у готельному, медичному, артбізнесі та інших напрямках.

Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської обласної державної (військової) адміністрації Максима Козицького, який до цієї посади (до 2020 року) працював у сімейному бізнесі.