Зіновій Козицький продовжує розвивати мистецький напрям свого бізнесу

Львівський бізнесмен та бенефіціар групи компаній «Західнадрасервіс» та «Еко-Оптіма» Зіновій Козицький став одним з міноритарних власників продюсерського центру українського мистецтва Vivid Fusion. Суть цього бізнесу – у продажі артпринтів, тобто високоякісних друкованих копій оригінальних картин. Першу виставкову залу проєкту відкрили торік у Києві, невдовзі у Львові мають запустити другу – у Zenyk Art Gallery (ZAG) родини Козицьких.

Як повідомив «Forbes Україна», проєкт зосереджений на виробництві якісних артпринтів українського мистецтва з офіційним ліцензуванням і виплатою роялті авторам і правовласникам. Артпринт – це високоякісний репродукційний друк мистецьких творів (картин, фотографій тощо) на різних матеріалах, наприклад на полотні чи папері, що перетворюється на самостійний об’єкт мистецтва.

Онлайн-платформу та шоурум бренду Vivid Fusion запустили у вересні 2025 року у Києві за підтримки інвесторів.

Нині ціни на твори в онлайн-магазині Vivid Fusion коливаються приблизно від 1 тис. до 100 тис. грн – залежно від розміру, матеріалу, оформлення та обмеженості тиражу. У каталозі – класика українського мистецтва та твори сучасних художників. Роялті авторам складає 20–40% від вартості артпринта без оформлення.

Зазначається, що Зіновій Козицький у цьому проєкті є міноритарним власником з часткою 5%, такі ж частки мають співзасновник HD-group і GFS Group Борис Шестопалов, член правління ДТЕК Павло Лівертовський та власники холдингу «Агро-Регіон» Катерина Рибаченко й Айварас Абромавичус (разом). Кожен з чотирьох вклав у цей бізнес по 5,23 млн грн.

80% в статутному капіталі компанії належить розробниці проєкту, українській мисткині Ганні Криволап. Стартова оцінка бізнесу становить 2,5 млн доларів.

За словами Зіновія Козицького, для нього співпраця з Vivid Fusion – продовження діяльності галереї ZAG, яку підприємець відкрив у Львові у 2024-му, вклавши у проєкт понад 270 млн грн. Розвиток ринку артпринтів зробить українське мистецтво доступнішим і дозволить ширше представити його у світі, переконаний Козицький.

У лютому цього року в ZAG планують відкрити другий шоурум Vivid Fusion. Наступним кроком команда бачить країни з найбільшими українськими громадами, насамперед Польщу, з подальшим рухом на захід Європи. На першому етапі Vivid Fusion планує продавати за кордоном артпринти українських художників, а згодом – працювати з тамтешніми митцями.

Нагадаємо, львівський бізнесмен Зіновій Козицький – один з найбагатших в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені у енергетиці. Це група «Західнадрасервіс», що займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природнього газу, та група «Еко-Оптіма», яка працює в альтернативній енергетиці (сонячні, вітрові та гідроелектростанції, системи накопичення енергії тощо). Також його компанії працюють у готельному, медичному, артбізнесі та інших напрямках.

Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської обласної державної (військової) адміністрації Максима Козицького, який до цієї посади (до 2020 року) працював у сімейному бізнесі.