Зіновій Козицький один із найбагатших бізнесменів України

Львівське районне управління поліції повідомило заочну підозру 21-річному уродженцю Хмельницького Денису Ніколаєву у викраденні грошей із банківських рахунків компаній львівського бізнесмена та батька голови Львівської ОВА Максима Козицького Зіновія Козицького. На підозру, опубліковану 23 лютого на сайті Офісу генерального прокурора, звернув увагу «Судовий репортер».

Як вказано у матеріалах справи, 12 листопада 2025 року до поліції надійшла заява, що невідомі особи втрутилися у систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» і вивели з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» 78,5 млн грн, а з рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» – ще 48,7 млн грн. Гроші виводили кількома десятками платіжних доручень, залучивши сім компаній, 68 ФОП-рахунків і 100 карткових рахунків так званих фінансових мулів – людей, які за винагороду перекидають через свої картки незаконно отримані гроші, допомагаючи шахраям їх «відмивати». Загальна сума збитків становить близько 127,2 млн грн.

23 лютого поліція заочно повідомила підозру 21-річному Денису Ніколаєву, уродженцю Хмельницького, який зараз зареєстрований в окупованому Донецьку, але його точне місце перебування не відоме. Йому інкримінують ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. З ст. 209 ККУ.

За даними слідства, Денис Ніколаєв розповсюдив архів «Документи.zip», при запуску якого на компʼютері встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Це дало можливість втрутитися в систему керування рахунком і виконати платежі від імені компаній. Із загальної суми хакер легалізував 104 млн грн, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних організацій і фізосіб. Підозрюваний домовився про купівлю автомобілів Cadillac ats та BMW 320 і перерахував за них близько мільйона гривень. Людей, через яких він виводив гроші, хакер шукав через соцмережі та месенджери.

Власником ТОВ «Західнадрасервіс» 78,5 млн грн, а з рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» є львівський бізнесмен Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. Зіновій Козицький – один з найбагатших бізнесменів в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені у енергетиці. Власне, це група «Західнадрасервіс», що займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природного газу, та група «Еко-Оптіма», яка працює в альтернативній енергетиці (сонячні, вітрові та гідроелектростанції, системи накопичення енергії тощо). Також його компанії працюють у готельному, медичному, артбізнесі та інших напрямках.