На вулиці Богдана Хмельницького виникла пожежа в автобусі

Ввечері понеділка 16 березня у Львові пролунав вибух у районі Галицького перехрестя. Там виникла пожежа в автобусі.

Мешканці Шевченківського району почули два вибухи близько 21:50. У цьому ж мікрорайоні в момент вибуху стався стрибок напруги.

Як повідомили очевидці у телеграм-каналах, виникла пожежа автобуса в районі ринку Галицьке перехрестя в північній частині міста. Після цього на місце виїхали екстрені служби.

З оприлюднених у мережі відео видно, що автобус стояв на паркінгу, який розташований впритул до ринку «Галицьке перехрестя» на виїзді з міста. На момент пожежі майданчик був майже порожній. За 50 метрів від паркінгу розташована АЗС.

«За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. На відео видно, як вогонь охопив великий туристичний автобус.

Відео зі сторінки Андрія Садового

У пресслужбі ДСНС Львівщини підтвердили пожежу автобуса на вул. Богдана Хмельницького. Рятувальники виїхали на місце займання.

фото ДСНС

Вогонь загасили о 22:14. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причини та обставини виникнення займання встановлюватимуть фахівці.