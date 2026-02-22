У ніч із суботи на неділю, 22 лютого, мешканці різних районів Львова чули звуки вибухів. Зі слів очевидців, вибух стався в центрі міста, ймовірно є поранені.

Зі слів очевидців, які повідомляють про гучні звуки у соцмережах, перший вибух пролунав о 00:28, а другий було чутно об 00:43.

Місцевий телеграм-канал «Львівич» опублікував кадри з місця вибуху, з яких видно, що пристрій здетонував посеред вулиці в районі ТЦ «Магнус», на перехресті вул. Данилишина і Шпитальної.

Очевидиця на відео стверджує, що постраждали люди. На місці присутні багато екіпажів поліції. Другий вибух пролунав уже після їхнього приїзду.

Перехожі намагаються відтягнути поранених із тротуару, де стався вибух. Очевидці просять про турнікети.

Зазначимо, що у час, коли пролунали вибухи, у Львові та області не була оголошена повітряна тривога.

Інформація доповнюється...