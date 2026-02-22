Вибухівку у Львові заклала 33-річна мешканка Рівненської області

Національна поліція опублікувала відео, на якому видно момент закладання вибухівки на вул. Данилишина в центрі Львова. СБУ кваліфікувала подію як теракт, виконавицю затримали за 10 годин після детонації саморобної вибухівки. 33-річна мешканка Рівненської області діяла на замовлення російських спецслужб.

На відео видно, як серед ночі дівчина залишила вибуховий пристрій у сміттєвому баку навпроти будинку №9 на вул. Данилишина. Пізніше він двічі здетонував. Ймовірно керували вибухівкою дистанційно.

За 10 годин після теракту, завдяки камерам відеоспостереження, поліцейські спільно з СБУ вистежили та затримали за підозрою у закладанні вибухівки 33-річну мешканку Рівненської області. Вона діяла за вказівкою так званого «куратора» спецслужб РФ.

«Жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали два вибухи. В той час поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення. 19 людей госпіталізували, троє перебувають у критичному стані. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії, які приїхали перед другим вибухом. Справу розслідують за статтями про теракт (ч. 3 ст. 268 ККУ) і незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ст. 263 ККУ).

Наразі вул. Данилишина перекрита для проїзду. Мешканцям будинків, у яких вибуховою хвилею пошкодило вікна, міська рада компенсує заміну вікон. Бізнесу пропонують ваучери на підтримку.