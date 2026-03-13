Помилкове поховання відбулося в травні 2025 року

У травні 2025 року в селі Гуменець на Львівщині поховали військового Богдана Вовка, проте вже за кілька днів з’явилося відео схожого на нього чоловіка, який був в полоні у росіян. Інформацію про те, що Богдан Вовк – в полоні, офіційно підтверджено, також встановлено особу військового, якого поховали замість нього. Про це повідомляє «Суспільне».

Двоюрідна сестра Богдана Вовка Наталія Голова розповіла, що після відео з братом, яке побачила після того, як його нібито поховали, зв'язалася з Координаційним штабом, поліцією і «Червоним хрестом». Вже в червні 2025 року Росія зазначила Богдана Вовка у списках полонених, це підтвердив Координаційний штаб.

Водночас слідство у цій справі ініціювало ексгумацію тіла з місця поховання. ДНК похованого не збігалося зі зразком рідного брата Богдана Вовка, що підтвердило поховання іншої людини.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Едгар Папікян повідомив «Суспільному», що вдалося встановити збіг ДНК загиблого, помилково похованого на Львівщині, з його близьким родичем. Тіло ексгумували і передали родині для поховання.

Водночас родина загиблого попросила не поширювати інформацію про нього.

Нагадаємо, 5 лютого, під час чергового обміну полоненими в Україну повернувся 46-річний військовослужбовець 24 бригади імені короля Данила, житель села Великий Дорошів Назар Далецький. Він вважався зниклим безвісти з травня 2022 року, у вересні того ж року повідомили про його загибель і в громаді навіть відбувся похорон.

Згодом в МВС пояснили, чому Назара Далецького визнали загиблим.