Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС пояснив, як саме перевіряв ДНК, за якими військовослужбовця з Львівщини Назара Далецького визнали загиблим, в той час, як він перебував у полоні. Експерти пояснили, що ДНК мами військового збіглося із біоматеріалами невпізнаного тіла, яке виявили у Харківській області у вересні 2022 року, хоча Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання на Сході ще в травні. Після цього випадку кожен ДНК-зразок будуть перевіряти двічі або ж звіряти зі зразками мінімум двох родичів. Про це повідомляє «Цензор.нет».

За словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, перевірку за фактом визнання Назара Далецького загиблим розпочали наступного дня після його повернення з полону 5 лютого.

«За дорученням міністра, ми разом із директором Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Євгенієм Колесником виїхали у Харків, тому що саме наші колеги з Харкова проводили дослідження з виведення ДНК-профілю за тими рештками, які були виявлені ще в 2022 році, і де стався збіг з ДНК-профілем матері Назара Далецького», – розповів Леонід Тимченко.

Назар Далецький зник під час виконання бойового завдання на Сході у травні 2022 року. Він вважався зниклим безвісти. Тоді у матері бійця Наталії Далецької відібрали біологічні матеріали для ДНК та внесли в Електронний реєстр геномної інформації людини.

Коли восени 2022 року розпочався Слобожанський контрнаступ ЗСУ, слідчі з різних правоохоронних органів розслідували низку вчинених російськими військовими на деокупованих територіях воєнних злочинів, серед яких – масові вбивства цивільного населення. Одним з них став розстріл цивільної автоколони 30 вересня 2022 року на трасі між Куп’янськом-Вузловим і селищем Курилівка в напрямку Сватового. Розслідування цього злочину веде Харківська обласна прокуратура, в межах якого з місця розстрілу після деокупації Харківщини відібрали рештки невстановлених тіл. Їх ідентифікував Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

У січні 2023 року один із біологічних зразків з розстріляного авто на Харківщині показав високу статистичну ймовірність спорідненості з ДНК-профілем матері Назара Далецького. У МВС зазначають, що збіг відбувся автоматично.

«Є певний алгоритм, який передбачає, яким чином працюють з біологічним матеріалом, як виводиться формула. В цьому випадку збіг становить 99,99987%. Це математична формула, яка вирахувала саме такий відсоток спорідненості. Це процес, який не відбувається на розсуд експерта», – розповів Леонід Тимченко.

13 квітня 2023 року експерт Харківського НДЕКЦ сформував висновок, за яким Наталія Далецька могла бути матір’ю людини, рештки якої виявили на Харківщині. При цьому, експерт рекомендував призначити додаткову експертизу. Але цю рекомендацію не виконали.

Експерти Харківського НДЕКЦ кажуть, що з подібним збігом ДНК-профілів чужих одне одному людей раніше не стикалися.

«Як розповідали нам старші фахівці, такий збіг буває раз на мільйон випадків. Загалом для того, щоб ідентифікувати повністю тіло, на даний час використовується не менше двох ДНК-методів. Тобто, важливо встановити декількох родичів або одного родича по двох методах. На той момент такої можливості у нас не було. Ми працювали з тим, що нам надавав слідчий. Але ми розуміли, що слідчий ознайомлений з листом, який надав Електронний реєстр геномної інформації людини з рекомендацією, тому ми поклалися на його розсуд», – розповіла завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку Харківського НДЕКЦ МВС Вікторія Іонова.

Крім цього, прокурор призначив у цій справі ще одну експертизу, її провели із порівнянням ДНК-профілю доньки Назара Далецького, збігів не виявили. Ці висновки передали прокурору. Однак, кажуть у МВС, що повторна експертиза не є обов’язковою, тож залишки людини, ДНК якої збіглося з Наталією Далецькою, поховали у Великому Дорошеві на Львівщині під іменем Назара Далецького.

Вже у жовтні 2025 року, в межах досудового розслідування, слідчі прокуратури як свідків допитали двох військовослужбовців ЗСУ, які повідомили, що впродовж 2022-2024 року перебували в полоні на тимчасово окупованій території в Суходонську Луганської області разом із Назаром Далецьким. За їхніми словами, він не мав ознак поранень.

6 грудня 2025 року слідчим управління СБУ у Харківській області доручили провести ексгумацію похованого тіла. Також прокурор з’ясовував у експерта, який проводив молекулярно-генетичну експертизу, як міг статися такий збіг. Експерт повідомив, що серед іншого міг трапитись збій реагентів, які можуть видати хибний результат. Однак у Харківському НДЕКЦ МВС заперечують можливість збою реагентів.

«У плані організації все було правильно зроблено. Всі методичні рекомендації виконувались, усе, що потрібно було робити, ми робили. Але молекулярно-генетична експертиза не дає стовідсотковий збіг. Про що це каже? Що така експертиза, як і будь-яка інша, підлягає оцінюванню. Ба більше, я не знаю в світі країну, яка б за останні роки дослідила таку кількість загиблих з метою ідентифікації. Тому в будь-якій роботі, коли стикаєшся з великим навантаженням і великим об’ємом, напрацьовується досвід, який буде потім врахований у подальшій роботі. Якщо говорити про цей конкретний випадок, то з одного боку – радісно, що людина повернулася з полону живою. З іншого – хтось може ставити під сумнів те, що було до того зроблено. Але ж збіг був дійсно високим і йдеться про автоматичний математичний розрахунок», – розповів директор Харківського НДЕКЦ МВС Ігор Давиденко

Вікторія Іонова виключила й можливість людського фактора, адже після порівняння обох зразків ДНК одним експертом, його роботу перевіряє інший. Тобто, до цього процесу залучені кілька фахівців.

«З якою ймовірністю може бути збіг імовірної спорідненості? Є спорідненість і є прямий збіг. І якщо казати простими словами, то в цьому випадку – це був збіг на 50%. Тому що мати шукала сина, який зник. А дитина успадковує 50% ДНК від матері, а ще 50% – від батька. Потім робиться розрахунок з цих 50%. І з них імовірність вийшла дуже велика. Але якщо ми говоримо про експертів-генетиків, то суспільству варто пояснити, що звертати увагу потрібно не лише на відсотки, а дивитись на ситуацію в комплексі. Скільки було проведено досліджень близьких родичів, якими методами. І картину треба оцінювати у сукупності цих факторів, якщо інші ідентифікатори були відсутні. В цьому випадку тіло було обгоріле, невпізнаване, і іншими методами окрім ДНК-аналізу, його ідентифікувати було неможливо», – пояснює заступник директора ДНДЕКЦ Руслан Аббасов.

Уже після повернення з полону 5 лютого Назара Далецького допитали про обставини потрапляння в полон та відібрали нові біологічні зразки для експертизи. Таж перевіряють і внесені до реєстру ДНК-дані за цією справою.

Рештки людини, яку поховали під іменем Назара Далецького на Львівщині, ексгумували минулого тижня. В МВС наголосили, що після цього випадку в експертних установах системи МВС дослідження проводитимуть мінімум за двома методами або із дослідженням ДНК-профілів двох родичів. Водночас фахівці будуть з’ясовувати, кому належить тіло, яке поховали у Львівській області.

