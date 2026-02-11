Представник омбудсмана на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що родичі бійця 24 бригади Назара Делецького будуть змушені повернути одержані виплати від держави

Родина бійця 24 бригади Назара Далецького, який раніше вважався загиблим, не має повертати одноразову грошову допомогу у 15 млн грн. Про це 11 лютого повідомило Міністерство оборони України.

У Мінобороні повідомили про те, що всі виплати, які отримала родина Назара Далецького, були здійснені відповідно до чинного законодавства України. Відтак немає правових підстав та намірів спонукати родину до повернення грошових виплат на підставі офіційно встановлених на той момент обставин.

«Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів», – йдеться у повідомленні

У міністерстві зазначили, що така ситуація є унікальною та потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення.

Нагадаємо, що 5 лютого з полону повернувся 46-річний боєць 24 бригади імені короля Данила Назар Далецький, хоч про його загибель повідомили ще у 2022 році. Захисник понад три роки перебував у полоні.

У вівторок, 10 лютого, на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмана на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що родичі бійця 24 бригади Назара Делецького будуть змушені повернути одержані від держави виплати за загибель військового.