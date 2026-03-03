Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 3 березня, на засіданні Ради ООН озвучив кількість українських військовополонених, яких стратили російські військові станом на кінець 2025 року. За його словами, йдеться про 337 людей.

Лубінець наголосив, що, за даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур. Він підкреслив, що Росія фактично перетворила катування на державну політику та використовує їх як інструмент війни.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності.

«Закликав міжнародну спільноту: невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину та притягнути винних до відповідальності. Ця тема критично важлива – світ не може залишатися осторонь», – наголосив він.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва у п'ятницю, 20 лютого, засудив до довічного ув'язнення російського військового 40-ї окремої бригади морської піхоти Владіміра Іванова. Його визнали винним у розстрілі двох українських військовополонених у Курській області у січні 2025 року.