10 липня фахівці української розвідки зафіксували черговий воєнний злочин, вчинений Росією

Українські розвідники перехопили наказ одного із польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії щодо поводження з українськими військовополоненими. Про це ГУР МО України повідомило у суботу, 12 липня.

10 липня фахівці української розвідки зафіксували черговий воєнний злочин, вчинений Росією. Зокрема, розвідники перехопили наказ одного із польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії щодо жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Зараз ця російська бригада веде бойові дії на території Сумщини.

«155-та бригада держави-агресора Росії відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту. Під час геноцидної війни проти України вказана бригада неодноразово зазнавала шалених втрат, що вимагало доукомплектації новобранцями з-поміж російських мобілізованих», – йдеться у дописі.

Розвідники наголошують, що Сили безпеки та оборони України кілька разів завдавали високоточних ударів по пунктах управління цієї бригади, зокрема, 2 липня, атакували їхній штаб на Курщині.

Варто зауважити, що за вбивства полонених українських військових та цивільних 155-та бригада опинилася серед улюблених підрозділів російського президента Владіміра Путіна.

«Страти та катування, скоєні солдатами і ватажками привілейованої у Кремлі російської 155-ї окремої бригади головорізів, вкотре доводять: воєнні злочини – свідома, цілеспрямована, схвалена політика держави-агресора Росії, а отже 155 бригада підлягає пріоритетному знищенню на полі бою», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 28 травня СБУ повідомила про підозру російському солдату, який розстріляв двох полонених військовослужбовців ЗСУ, а потім сам потрапив у полон.