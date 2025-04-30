Воєнні злочинці наказали підлеглим розстріляти військовополоненого, а потім відрізати йому голову

СБУ заочно повідомила про підозру двом росіянам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ. Про це повідомила спецслужба у середу, 30 квітня.



Служба безпеки зібрала доказову базу на двох воєнних злочинців, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині. Мова йде про:

заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії Росії Шота Карапетяна (позивний «Юстас»);

командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання Дмітрія Чихабаха (позивний «Сбер»).

На фото воєнні злочинці Шот Карапетян та Дмітрій Чихабах

Слідчі встановили, що 17 червня 2024 року під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.



«Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх», – додають у дописі.

Чихабаху та Карапетяну заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

«Документування жорстоких дій воєнних злочинців на українській землі триває. Вказані дії ворога є грубим порушенням статей Женевської конвенції, Додаткового протоколу, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, а також Гаазької IV конвенції про закони і звичаї війни на суходолі. Світ має бачити, ким є наш ворог та на яку жорстокість він здатен», – зазначив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

Нагадаємо, 3 лютого повідомляли, що росіяни поширили на своїх інформаційних ресурсах фото українського військовослужбовця з відсіченою головою.