Росіяни стратили ще одного українського військового

Російські окупанти продовжують вчиняти військові злочини на території України. Як повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у вівторок, 18 червня, на Донецькому напрямку росіяни обезголовили українського військового.

За даними Офісу генпрокурора, факт жорстокої страти українського військового виявили під час аеророзвідки на одній з бойових позицій на Донецькому напрямку.

«Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника», – йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Костіна, російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців.

«Натомість вбити їх (українських військових, – ред.)з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині», – повідомив Андрій Костін.

Коли саме стався цей випадок Андрій Костін не уточнив, але зазначив, що російські військові систематично вчиняють воєнні злочини на території України. За інформацією генпрокурора, накази про страту військових ЗСУ віддають на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

«Це жахливе варварство, якому не місце у ХІ столітті. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор – не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму», – наголосив Андрій Костін.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці наголосили, що перевіряють причетність конкретних військовослужбовців ЗС Росії до вчинення цього злочину.

«Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів», – наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, 4 червня генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти стратили 61 українського військовополоненого. За словами Андрія Костіна, росіяни катують українських військовополонених та тримають у нелюдських умовах.