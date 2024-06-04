Українські військовополонені під час суду над ними в Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти стратили 61 українського військовополоненого, повідомив у вівторок, 4 червня, генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора. Він заявив, що всі українські військовослужбовці піддавались тортурам у полоні, голодують та перебувають у нелюдських умовах.

«27 кримінальних проваджень розслідується за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям російської федерації. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох осіб. Вже маємо один вирок», – заявив Андрій Костін.

Генпрокурор повідомив, що відеозаписи зі знущаннями з українських військовополонених є частиною стратегії Росії. Крім того, кожен український військовослужбовець який потрапив у полон, став жертвою тортур або жорстокого поводження з боку росіян.

За словами Андрія Костіна, за спілкування українською мовою полонені зазнають побиттів та інших форм насильства. Загалом потерпілими від насильства в полоні визнано 2200 українських військовослужбовців. Більш ніж 500 із них свідчили про катування струмом під час допитів.

«Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених» – повідомив Андрій Костін.

Генеральний прокурор зазначив, що для утримання українських військовополонених окупанти створили систему з щонайменше 25 об’єктів у 15 регіонах Росії. За фактом знущань та тортур військовополонених зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень, за результатами розслідувань яких є вже 12 підозрюваних росіян.