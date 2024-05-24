У російському полоні перебувають 403 українські жінки. Серед них є багато полонених цивільних. Про це у п’ятницю, 24 травня повідомили у Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Зараз у російській неволі перебувають 403 українських жінки. Чимало з них – незаконно утримувані цивільні. Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти», – йдеться у повідомленні.

У координаційному штабі наголошують, умови утримання українських жінок у російському полоні не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Жінки, які були звільнені з полону, розповідають про неналежні умови. Зокрема, колишні полонені скаржились на приниження, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв’язатися з рідними.

Зазначається, що Україна неодноразово зверталась з вимогою повернути полонених жінок, але російська сторона ігнорує всі прохання.

«Українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни», – наголосили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права, жінки, важкопоранені та важкохворі мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу.

«Натомість офіційні представники Росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати», – йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни не дозволяють представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати місця утримання полонених та цивільних, яких у Росії та на тимчасово окупованих територіях понад сотня.

Зазначимо, що станом на 25 лютого, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у російському полоні перебуває 28 тис. цивільних українців.

Нагадаємо, від початку 2024 року Росія систематично затримує обміни військовополоненими. Начальник ГУР Кирило Буданов вважає що, таким чином росіяни хочуть створити соціальну напругу в українському суспільстві.

Крім того, росіяни почали затягувати не тільки із обміном військовополоненими, а й з репатріацією тіл загиблих військових. Окупанти ігнорують всі заклики України та не хочуть забирати своїх загиблих військових.