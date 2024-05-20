Російська сторона почала затягувати не тільки із обміном військовополоненими, а й з репатріацією тіл загиблих військових. Про це у понеділок, 20 травня повідомив керівник секретаріату робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

За словами Богдана Охріменка, росіяни відмовили Україні у проведенні репатріації тіл загиблих військових 15 травня 2024 року. Також Богдан Охріменко зауважив, що росіяни не віддають тіла українських військових, які нібито перебували у літаку Іл-76, який розбився наприкінці січня. У координаційному штабі наголосили, що Російська сторона вчергове маніпулює інформацією.

«Повернення тіл для поховання рідними та близькими – гуманітарна місія, яка властива більшості конфліктів. Ми маємо віддати шану нашим захисникам. Загиблі на жаль не зможуть повернутися до дому, але пам’ять про них допомагає нам боротися на фронті. Навіть у такій справі протилежна сторона не може обійтись без штучних перепон та політизації. Навіть решткам своїх солдатів Росія не хоче дати спокою», – наголосив Богдан Охріменко.

Богдан Охріменко наголосив, що координаційний штаб робить все, щоб повернути полеглих військових ЗСУ. Він також закликав Росію згадати загальнолюдські цінності.

«Заберіть тіла своїх військових та віддайте їх рідним для належного поховання», – закликав Богдан Охріменко.

Зазначимо, що станом на понеділок, 20 травня, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, російська армія втратила понад 493 тис. своїх військових у війні проти України.

Нагадаємо, із початку 2024 року Росія систематично затримує обміни військовополоненими. За словами начальника ГУР Кирила Буданова, таким чином росіяни хочуть створити соціальну напругу в українському суспільстві.