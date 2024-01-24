Момент падіння російського літака Іл-76

В Бєлгородській області Росії розбився військовий транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, він перевозив ракети для ЗРК С-300. Першими про це повідомили російські ЗМІ.

Літак впав у Корочанському районі Бєлгородської області. Перші повідомлення про падіння літака з’явились проблизно о 10:45. Цікаво, що російське міноборони в 10:32 повідомляло про «роботу ППО по українських безпілотниках в небі над Бєлгородською областю».

На опублікованому відео з моментом падіння літака можна побачити, що він загорівся ще в повітрі, а в небі помітно слід від ще одного вибуху. За даними OSINT-дослідників, літак розбився за приблизно 40 км від України, біля села Короча, на північний схід від Бєлгорода.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що області «стався інцидент», не уточнивши, який саме. Він зазначив, що на місці працюють слідча група і співробітники російського МНС.

Приблизний район падіння літака Іл-76

Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі сверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300. Водночас, у Міноборони України у коментарі Суспільному наразі не змогли підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки «ще з’ясовують інформацію». У російських Telegram-каналах також публікують фото з нібито уламками розбитого літака.

Фото уламків розбитого Іл-76

Російське Міноборони заявило, що у літаку нібито летіли 65 українських військовополонених, яких готували до обміну. Речник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Радіо Свободи» повідомив, що 24 січня мав відбутися обмін військовополоненими з Росією. Водночас, за його словами, наразі цей обмін не відбувається. Чи були у розбитому літаку українські військовополонені, Юсов підтвердити не може. Інформація щодо екіпажу Іл-76 наразі перевіряється.

Згодом на тлі падіння Іл-76 у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на шляху до Бєлгорода збільшилася кількість військових літаків Росії, що прямо впливає на інтенсивність обстрілів.

«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Водночас чи саме бійці ЗСУ збили літак Іл-76, у Генштабі не уточнили.

Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Модифікації Іл-76 є основними літаками військово-транспортної авіації Росії і України. Також перебувають на озброєнні ВПС країн СНД, Алжиру, Індії, Йорданії, Ірану, Іраку, Китаю, Лівії, Північної Кореї і Сирії.

Літаки Іл-76 використовуються в російсько-українській війні. 30 серпня 2023 року, внаслідок атаки українських дронів, на Псковському аеродромі було знищено 4 військово-транспортні літаки і ще кілька було пошкоджено.