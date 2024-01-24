ГУР розкрило деталі своєї операції зі знищення Ту-22 у Росії
Щоб знищити бомбардувальники, українські розвідники пройшли пішки понад 600 км територією ворога
У серпні минулого року українська розвідувальна група проникла на територію Росії, знищила російський бомбардувальник Ту-22М3 і вивела з ладу ще два. Деталі цієї операції 23 січня розповіло Головне управління розвідки Міноборони.
Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника.
У ГУР розповіли, що завдання виконувала група Героя України полковника Олега Бабія, який з перших днів повномасштабного вторгнення росіян організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території противника.
За даними ГУР, на його рахунку – дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника.
Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія – знищення ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва РФ щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.
Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали – знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали втрат.
Полковник Олег Бабій керував групою, яка знищила Ту-22М3
Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками.
У цьому бою, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник полковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.
Олег Бабій – офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Народився у місті Міловиці (Чехія). 2011 року закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.