Дрони атакували російську авіабазу зі стратегічними бомбардувальниками

Унаслідок атаки безпілотника на аеродром у Новгородській області Росії 19 серпня було знищено один бомбардувальник Ту-22М3 і пошкоджені щонайменше два бомбардувальники. Про це в коментарі hromadske розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що інцидент на аеродромі в Новгородській області відбувся у момент підготовки до бойового вильоту. Про це свідчить наявність трапу для екіпажу біля літака, а також яскравий вибух, що означає заправку баків бомбардувальника.

«За наявною інформацією, мова йде про знищення одного бомбардувальника Ту-22М3 і пошкодження щонайменше двох бомбардувальників», – сказав він. Представник ГУР зазначив, що «полювання» на російські стратегічну авіацію є складним перманентним процесом, який відбувається впродовж усього часу повномасштабної війни.

За словами Юсова, знищення Ту-22М3 є серйозним підривом спроможностей Росії завдавати ракетних ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. Адже саме цей тип бомбардувальника використовувався для обстрілів України ракетами Х-22 і Х-32. Вартість такого бомбардувальника становить декілька десятків мільйонів доларів, і відновити його Росія не зможе, оскільки не має виробничої бази для створення нових подібних бомбардувальників. Юсов зазначив, що ремонт таких літаків відбувається за допомогою ресурсів ще СРСР та донорства вже існуючих моделей.

«Зрозуміло, що знищення одного Ту-22М3 і пошкодження декількох не гарантує, що Росія припинить ракетні атаки, одначе це вагомий чинник для них, бо далеко не всі з тих бомбардувальників, які перебувають у них на озброєнні, є в належному стані для експлуатації. Так, у них є ще стратегічні бомбардувальники, але Росію вкотре змогли переконати, що справедлива відплата відбудеться за злочини проти мирного населення і цивільної інфраструктури», – сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Росія у новітній історії є, мабуть, єдиною державою, яка втрачає у війні стратегічну авіацію, в той час, коли держава, на яку вона напала, не має засобів ураження на такі відстані проти такого озброєння.

«Це важливий психологічний удар, який змушує ховати свої літаки далі, відтягувати до аеродромів додаткові засоби ППО. Але зрештою це вже не вперше і не востаннє», – каже Юсов.

Так, за словами представника ГУР, у грудні 2022 року на військовому аеродромі «Дягілєво» під Рязанню також був пошкоджений бомбардувальник, який, за даними розвідників, Росія так і не відновила (кремлівські ЗМІ тоді повідомляли про вибух бензовоза).Також, за словами Юсова, є пошкоджений бомбардувальник на аеродромі «Енгельс» Саратовської області РФ – тоді було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-95.

За даними ГУР, зараз у Росії на озброєнні є понад 50 бомбардувальників Ту-22М3, приблизно стільки ж – Ту-95, з яких Росія завдає ударів по території України, як правило, ракетами Х-55.