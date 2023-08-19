Після влучання на території авіабази почалась пожежа на стоянці літаків

У суботу, 19 серпня, невідомі безпілотники атакували військову авіабазу «Сольци» у Новгородській області Російської Федерації, де дислокуються стратегічні бомбардувальники Ту-22м3. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, авіабазу у Новгородській області атакували БПЛА коптерного типу. БПЛА нібито було виявлено розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, його намагались збити зі стрілецької зброї. Якщо БПЛА дійсно був коптерного типу, тоді, ймовірно, його запустили з території РФ, оскільки авіабаза знаходиться брилизно за 670 км від України.

Авіабаза «Сольци» знаходиться за понад 670 км від кордону з Україною

Після влучання на території авіабази почалась пожежа на стоянці літаків. Російське міноборони пише про пошкодження щонайменше одного літака, але місцеві ЗМІ повідомляли про два пошкоджені стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.

Ту-22М3 переважно остнащені ракетами Х22. Також Ту-22М3, як і МіГ-31, може слугувати пусковою платформою ракет комплексу «Кинджал».