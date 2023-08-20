Російський літак на російському аеродромі згорів після влучання українського дрона

У соцмережах опублікували фото з результатом атаки на російську авіабазу «Сольци», розташовану за 650 км від українського кордону в Новгородській області. Нагадаємо, що там базуються бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22 та Х-32. Крім того, вони здійснювали вильоти для бомбардувань оточеного Маріуполя багатотонними бомбами.

На фотографіях, опублікованих у неділю, 20 серпня, чудово видно Ту-22М3 у вогні. На фото видно ніс літака, який лежить на землі, тобто центроплан машини знищено вогнем. Зауважимо, що загалом Росія має близько 60 таких літаків, але це не означає, що всі вони перебувають у льотному стані, пише галузевий ресурс Defense Express.

Журналісти, проаналізувавши масштаб полум’я на фото, дійшли висновку, що літак у момент атаки був заправлений. Також вони звернули увагу на сходи для екіпажу, щоб він міг дістатися кабіни. На підставі цього вони припустили, що атака заскочила росіян під час підготовки до зльоту.

Фото з соцмереж

Атака, про яку йдеться, сталася в суботу, 19 серпня, близько 10 години ранку. В ній, як заявила російська влада, брали участь дрони «коптерного типу», тобто вони були запущені відносно близько від самої авіабази. Також міноборони РФ одразу повідомило, що «пошкодження отримав один літак».

Нагадаємо, що існує непідтверджена інформація про те, що під час атаки було уражено два літаки. Але поки існує фото лише одного знищенного борта. Міноборони РФ заявило про пошкодження одного літака.