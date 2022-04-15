Росіяни скористалися дальнім стратегічним бомбардувальником Ту-22М3

Вперше від початку збройної агресії Росія нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, в Маріуполі точаться бої в районі металургійного комбінату ім. Ілліча та у порту, місто атакують російські бомбардувальники Су-24М та Су-34, а також згаданий Ту-22М3.

«В Маріуполі складна ситуація, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Ідуть активні бої в районі заводу Ілліча. У портовій зоні Маріуполя підрозділи здійснюють штурмові дії, але повністю захопити це місто росіянам наразі не вдається. По місту також били бомбардувальники Су-24М та Су-34», – сказав Мотузяник на брифінгу в п’ятницю, 15 квітня, пише LB.ua.

Крім того, за словами речника Міноборони, 14 квітня екіпажі двох стратегічних російських бомбардувальників ТУ-95/160 здійснили пуски крилатих ракет повітряного базування по території України з повітряного простору Краснодарського краю Росії. За інформацією Мотузяника, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України. У Чорному морі зафіксували три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Додамо, що Ту-22М має кілька модифікацій. Це дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець/розвідник зі змінною геометрією крила. Його максимальна швидкість становить 2300 км/год, а його бойовий радіус становить від 1500 до 1850 км. Це означає, що для завдання ракетних ударів він може перебувати від цілі на вищезгаданій відстані.