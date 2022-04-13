У середу, 13 квітня, Збройні сили України збили над Харківською областю два російські літаки. Про успіхи українських військових повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Мобільні підрозділи ЗСУ збили два російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. За даними УП, ймовірно, йдеться про винущувачі Су-34 чи Су-30. Командування Повітряних сил ще не встановили тип збитих літаків.

«Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, кілька днів тому, 5 квітня, на Харківщині військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з Житомира знищили російський ударний вертоліт Ка-52. А 3 квітня Повітряні сили збили аж шість повітряних цілей росіян. Зокрема, зенітні ракетні війська знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

Загалом, майже за 50 днів війни, було збито 127 російських літаків.