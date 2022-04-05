Поцілили у ворожий літак з вітчизняного протиракетного комплексу

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з Житомира знищили російський ударний вертоліт Ка-52. У нього військові ЗСУ поцілили з українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

Це сталося у вівторок, 5 квітня, на Харківщині, повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Протитанковий підрозділ житомирської 95-ї бригади знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 “Алігатор”. Воїни Десантно-штурмових військ в черговий раз підтвердили свій високий професіоналізм під час знищення сил та засобів противника», – зазначено у повідомленні.

У командуванні додали, що це вже другий випадок, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують ворожі повітряні цілі.

Ка-52, відомий як «Алігатор», – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.