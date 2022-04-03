Іл-22 підбили, а два інші літаки знищили

3 квітня Повітряні сили збили шість повітряних цілей росіян. Зокрема, зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

«Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова», – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Два з цих літаків збили угруповання військовослужбовці Об’єднаних сил.

«Сьогодні, 3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком. Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22», – повідомили на сторінці Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, на Донбасі готуються до ескалації воєнних дій, тому закликають мешканців виїхати з регіону.