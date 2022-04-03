У неділю, 3 квітня, зенітні ракетні війська повітряних сил ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині. Про це повідомило командування повітряних сил, оприлюднивши відео падіння літака.

Нагадаємо, що Харків одне з тих українських міст, яке зазнає великих втрат від ворожих обстрілів. Росіяни не можуть захопити місто, тому нищать його інфраструктуру та житло місцевих мешканців, скидаючи бомби та запускаючи ракети.

За час війни Росія втратила уже понад 18 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено, зокрема понад 143 літаків та 134 гелікоптерів. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.