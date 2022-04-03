У неділю, 3 квітня, українські військові відбили чотири ворожі атаки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Військові повідомили, що вбили близько 40 окупантів та знищили їхню техніку.

«Українські воїни відбили 4 атак російських фашистських військ. Також було виявлено велике скупчення автомобільної техніки, за попередньою інформацією з паливо-мастильними матеріалами, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження», – написало угруповання «Схід».

Під час боїв було знищено близько 40 росіян, а також ворожа техніка: 41 АТ, 1 міномет, 1 ББМ.

«За кожне забране українське життя, за дітей, жінок, побратимів, за зруйновані міста прийде покарання!», – наголошують українські військові.

За час війни Росія втратила уже понад 18 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.