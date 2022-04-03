Українські військові ліквідували російського підполковника Віталія Слабцова
44-річний Слабцов був заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Віталій Слабцов був заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ
У неділю, 3 квітня, Генштаб Збройних сил України повідомив про ліквідацію російського підполковника Віталія Слабцова. Він був заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ.
Генштаб не повідомляє, коли саме вбили російського підполковника Віталія Слабцова, проте російські ЗМІ повідомляли, що Слабцова поховали 1 квітня в Рязані, а загинув він 24 березня. Йому було 44 роки.
За час війни Росія втратила уже понад 18 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.
Раніше українські бійці ліквідували уже сім російських генералів:
- генерал-майора ВДВ Росії Андрєя Суховєцкого, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Віталія Герасімова, першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Андрєя Колєснікова, командувача 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Олєга Мітяєва, командувача 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майора Магомеда Тушаєва, командувача 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
- генерал-лейтенанта Андрєя Мордвічєва, командувача 8-ї загальновійськової армії.
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