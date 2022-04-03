Віталій Слабцов був заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ

У неділю, 3 квітня, Генштаб Збройних сил України повідомив про ліквідацію російського підполковника Віталія Слабцова. Він був заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ.

Генштаб не повідомляє, коли саме вбили російського підполковника Віталія Слабцова, проте російські ЗМІ повідомляли, що Слабцова поховали 1 квітня в Рязані, а загинув він 24 березня. Йому було 44 роки.

За час війни Росія втратила уже понад 18 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.

Раніше українські бійці ліквідували уже сім російських генералів: