Яков Рєзанцев був ліквідований разом з командним пунктом 49-ї армії РФ, яку він очолював

Українські військові знищили російського генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. Це повідомив на денному брифінгу 25 березня радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Також це підтвердив Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні можемо сказати напевно, що наші війська знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Якова Рєзанцева. І це відбулося на аеродромі Чорнобаївка», – повідомив Олексій Арестович.

Також він пояснив, що військовослужбовці 7 десантно-штурмової дивізії РФ масово відмовляються їхати воювати, оскільки їхній передовий командний пункт також розташований на аеродромі у Чорнобаївці. За його словами, близько 50% особового складу одного з полків цієї дивізії пишуть рапорти з відмовою, незважаючи на залякування позбавленням волі.

Нагадаємо, передовий командний пункт 49-ї російської армії ЗСУ знищили​ 24 березня. 48-річний генерал-лейтенант Яков Рєзанцев керував армією з серпня 2020 року, у 2021 році дослужився до військового звання генерал-лейтенант. Брав участь і у війні в Сирії.

Село Чорнобаївка біля Херсона вже легендарне, оскільки українська армії вже щонайменше 10 разів розбила на місцевому аеродромі підрозділи російської армії. І попри це російські віськовослужбовці знову розміщують там свої сили, оскільки для них це стратегічне місце, куди надходить постачання з Криму і дислокується командний пункт.

Це вже сьомий генерал армії РФ, який загинув на території України. Раніше українські бійці ліквідували: