На півдні України 24 березня ЗСУ знищили передовий командний пункт 49-ї російської армії. Про це на денному брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Згодом він підтвердив смерть і командувача цієї армії генерала-лейтенанта Якова Рєзанцева.

Також Олексій Арестович уточнив, що підірваний у Бердянському порту російський корабель перевозив велику кількість техніки і військових.

«Великий десантний корабель, який перевозив 400 морських піхотинців, 20 танків, 45 БТРів, раптово вибухнув у порті Бердянськ. Інший був пошкоджений», – повідомив Олексій Арестович.

За його словами, зараз росіяни роблять незначні спроби наступу біля Ізюма, Мар’їнки, Маріуполя і на правому березі Дніпра біля Херсона, але там противник радше зайняв оборону. В усіх інших місцях фронт завмер, оскільки противник не має ресурсів для наступу і проблеми із запасами.

49-та загальновійськова армія — російська армія Сухопутних військ у складі Південного військового округу. Управління армії дислоковано у м. Ставрополі. Командувач армії – генерал-лейтенант Яков Рєзанцев.