Це вже щонайменше третя успішна операція зі знищення ворожої техніки у Чорнобаївці

Збройні сили України знищили передовий командний пункт і командира армії РФ генерала-лейтенанта Андрєя Мордвічєва на аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків. Про це на денному брифінгу щодо російського вторгнення доповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Збройні сили України нанесли удар по аеродрому в Чорнобаївці.

«За попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ південного військового округу РФ. Це напрямок, який відповідав, за ОРДЛО – створення і постачання збройних сил так званих ЛНР і ДНР, які насправді були частиною воєнної машини Російської Федерації», – сказав Олексій Арестович.

Арестович додав, що, за попередньою інформацією, командувача армії та ймовірно ще кількох високопосадовців російської армії знищили.

Також Олексій Арестович доповів про ще один виграний бій під містом Ізюм на Харківщині, куди Росія кинула навчальний підрозділ курсантів. Вони зазнали поразки, частково знищені, частково взяті в полон.

Нагадаємо, 7 березня Командування морської піхоти повідомляло про знищення щонайменше 30 вертольотів ворога, а також частину особового складу та іншої техніки в Чорнобаївці. 15 березня ЗСУ знову знищили там багато російської техніки. Херсон наразі окупований ворожими військами.