Командувач 8-ї армії окупантів генерал-лейтенант Мордвічов ліквідований в Чорнобаївці

У п'ятницю, 18 березня, військові ЗСУ ліквідували російського генерал-лейтенанта Андрєя Мордвічєва (Андрей Мордвичев). Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За попередньою інформацією командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ ліквідували на Херсонщині. Генерал-лейтенант загинув внаслідок удару української авіації по аеродрому в Чорнобаївці, де був командний пункт росіян.

Олексій Арестович не назвав прізвища генерала, однак з відкритих джерел відомо, що 8-ю загальновійськовою армією командував генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв.

Штаб Південного військового округу ЗС РФ розташований у Ростові-на-Дону та відповідає за напрямок ОРДЛО та півдня України, в тому числі за командування та координацію дій так званих «армійських корпусів Л/ДНР». 46-річний генерал Мордвічєв займався безпосередньо «донбаським напрямком» і підпорядковувався напряму вищому керівництву Міноборони РФ. У грудні 2021 року президент Росії Володимир Путін присвоїв Мордвічєву звання генерал-лейтенанта.

Це вже п'ятий генерал армії РФ, який загинув на території України. Раніше українські бійці ліквідували генерал-майора ВДВ Росії Андрєя Суховєцкого, генерал-майора Віталія Герасімова, Андрєя Колєснікова та командира 150-ї мотострілецької дивізії генерал-майора Олєга Мітяєва.

За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабної війни українські військові знищили понад 14 тис. особового складу армії РФ.