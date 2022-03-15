Українські бійці героїчно боронять Маріуполь, там знищено велику кількість техніки та особового складу армії РФ

У боях поблизу Маріуполя загинув генерал-майор російських військ. Його посада та прізвище наразі встановлюються. Це вже четвертий генерал армії РФ, який прийшов в Україну з окупаційними військами і загинув.

«Мінус один російський генерал. Посада та прізвище встановлюються», – повідомило у вівторок, 15 березня, командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ліквідований поблизу Маріуполя генерал-майор російської армії

Полк «Азов» заявив про свою участь у ліквідації високопоставленого російського військового. «Азов знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні «Азов-Маріуполь».

Це вже четвертий генерал армії РФ, який прийшов на територію України з окупаційними військами і загинув. Раніше українські бійці ліквідували генерал-майора ВДВ Росії Андрєя Суховєцкого, генерал-майора Віталія Герасімова та Андрєя Колєснікова. За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабної війни українські військові знищили близько 13,5 тис. особового складу армії РФ.

Оновлено о 23:00, 15 березня.

За даними профільного сайту Defense Express, убитим генералом є Олєг Мітяєв (Олег Митяев), командир 150-ї мотострілецької дивізії. Цікаво, що чутки про смерть Мітяєва з'явились ще 6 березня. Цього дня прес-служба ООС поширила у Facebook зведення про втрати російської 150-ї мотострілецької дивізії у війні з Україною. За 10 днів війни дивізая втратила 7 своїх батальйонних тактичних груп. Також у зведенні ООС стверджувалось, що серед особового складу 150-ї мотострілецької дивізії ширяться чутки, що сам командир дивізії генерал-майор Олег Мітяєв загинув. На той момент смерть Мітяєва ще не була підтверджена офіційно, інформацію перевіряли.

Однак це ще не вся інформація про убитого генерал-майора. У липні 2018 року ТСН із посиланням на СБУ повідомила, що у 2015 році на територію так званої «ДНР» (м. Кальміуське Старобешівського району) з РФ відряджені російські бойові офіцери з позивними «Баркас» і «Рязань». Вони очолили командування 1-ї Окремої мотострілецької бригади 1-го Армійського корпусу Міністерства оборони терористичної організації «ДНР».

Олег Мітяєв

«Баркас» – це і є Олег Юрійович Мітяєв, громадянин РФ, 1974 р.н., уродженець м. Оренбург РФ. Одружений, має трьох дочок.

Від жовтня 2015 р. до листопада 2016 р. Мітяєв обіймав посаду командира 1-ї ОМСБр, що у Кальміуському Старобешівського району Донецької області. Службу як командир 1-ї ОМСБр проходив під прізвищем прикриття як полковник (генерал-майор) Дигало (Варавва) Микола Миколайович.

11 червня 2016 р. за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання генерал-майор (указ Президента РФ №276).

Перебуваючи на посаді командира 1-ї ОМСБр, користувався охороною з числа двох кадрових офіцерів ЗС РФ. Під час командування 1-ї ОМСБр «прославився» знищенням і розкраданням місцевої інфраструктури, надмірним вживанням алкогольних напоїв, знущанням над бойовиками бригади з числа громадян України. Крім того, був причетним до загибелі значної кількості російських військових, тіла яких особисто перевозив у Республіку Бурятія.

Після ротації з України до РФ, від грудня 2016 р. призначений командиром 201-ї Гатчинської ордена Жукова двічі Червонозоряної військової бази РФ в Республіці Таджикистан (найбільший військовий об'єкт за межами Росії, дислокується у містах Душанбе і Курган-Тюбе). Згодом призначений командиром 150-ї мотострілецької дивізії.

Окрім того, Олєг Мітяєв був заступником командувача угрупуванням військ ЗС РФ у Сирії.