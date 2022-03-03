Ліквідований в Україні російський окупант Андрій Суховецький

У боях на території України було знищено заступника командира 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії генерал-майора Андрія Суховецького.

Інформація про те, що на території України ліквідовано колишнього командира 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ Андрія Суховецького, з’явилася у російських соцмережах у середу, 2 березня. Про це повідомив представник громадської організації «Союз десантників Росії» в Кіровській області Сергій Чіпілєв, опублікувавши пост на своїй сторінці у Facebook, однак згодом він цей допис видалив.

Вже 3 березня про смерть Андрія Суховецького повідомили низка російських журналістів та ЗМІ, зокрема, Lenta.ru. Де саме і за яких обставин загинув російський генерал-майор – невідомо.

Цю інформацію також підтвердили «Радіо Свобода» в кіровському обласному відділі Всеросійської громадської організації ветеранів «Бойове братство». Міноборони РФ офіційно про загибель генерала не повідомляло.

47-річний Андрій Суховецький був призначений заступником командувача армією РФ восени 2021 року. Перед тим він три роки командував 7-ю десантно-штурмовою дивізією в Новоросійську. Брав участь у бойових діях на Північному Кавказі, в Абхазії, Сирії, був нагороджений за участь в анексії Росією Криму. Наразі це найбільш високопоставлений російський військовий, ліквідований за час вторгнення Росії на територію України.

Раніше українська армія ліквідувала російського полковника Віктора Ісайкіна, який прибув на українську землю з окупаційними військами.

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